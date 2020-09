ETGazzetta : #Messi, doppietta contro il #Girona: il suo #Barça vince 3-1 - Sport_Mediaset : #Barcellona : doppietta di #Messi nell'amichevole contro il #Girona ?? Vedi dettagli e risultato #SportMediaset… - RaiSport : #Messi è tornato, doppietta in amichevole col #Girona Secondo test del #Barcellona che vince 3-1, due gol della '… - CorSport : #Messi si riprende il #Barcellona con una doppietta show al Girona ?? - volpe_peppe : RT @SkySport: Barcellona-Girona, Messi torna al gol: doppietta in amichevole. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Messi doppietta

Il Barcellona ha battuto in amichevole il Girona, vincendo 3-1 grazie alla doppietta di Messi e alla rete di Coutinho. L’argentino sembra aver ingranato, tornando con la testa a pieno nel mondo Barcel ...L'addio di Suarez al Barcellona non è così certo, Koeman lascia aperto uno spiraglio: "Gli ho parlato, vedremo. Se resta sarà uno in più". Luis Suarez si allontana dalla Juventus ed a sorpresa si riav ...Superato quello che è forse stato il momento più difficile della sua carriera, Lionel Messi è tornato a fare ciò che gli riesce meglio: regalare magie in campo. Il fuoriclasse argentino, che nelle sco ...