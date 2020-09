(Di mercoledì 16 settembre 2020) Novella Toloni Gli odiatori da tastiera attaccano? I vip rispondono a tono mostrando il loro vero volto. Da Vasco Rossi a Caterina Balivo, Da Elena Morali a Valentina Vignali ecco chi questa settimana c'è andato giù pesante Saranno anche fonte di guadagno e mezzo per ottenere popolarità, ma per inaggi famosi i social network sono una gran bella gatta da pelare. Tra odiatori seriali, profili finti e leoni da tastiera i vip sono il bersaglio preferito di commenti sgradevoli, sessisti e ingiuriosi. Ma a tutto c'è un limite. Che abbiano ragione oppure no, ecco che inaggi noti - presi dalla foga di rispondere - mostrano il loro vero volto mettendosi anche allo stesso livello di chi li attacca. È successo al cantante Vasco Rossi che sui social mostra, da sempre, la sua vena artistica musicale. La ...

matteosalvinimi : Alle maledizioni e alle minacce di questa “signora” rispondo con il sorriso e con il lavoro, ringraziando tutti per… - Italia_Notizie : Maledizioni, minacce e offese: qui hanno tutti 'perso' la testa - Susy484 : RT @matteosalvinimi: Alle maledizioni e alle minacce di questa “signora” rispondo con il sorriso e con il lavoro, ringraziando tutti per l’… - RobertoMunarett : RT @matteosalvinimi: Alle maledizioni e alle minacce di questa “signora” rispondo con il sorriso e con il lavoro, ringraziando tutti per l’… - PatriotaIl : RT @ClaudioDeglinn2: 'VEDRAI IL SANGUE, IO TI MALEDICO!' Salvini:Alle maledizioni e alle minacce di questa “signora” rispondo con il sorris… -

Ultime Notizie dalla rete : Maledizioni minacce

ilGiornale.it

Saranno anche fonte di guadagno e mezzo per ottenere popolarità, ma per i personaggi famosi i social network sono una gran bella gatta da pelare. Tra odiatori seriali, profili finti e leoni da tastier ...C'è un nuovo video sull'aggressione di Matteo Salvini a Pontassieve e riprende i momenti successivi, quando la donna è stata prelevata dagli uomini di sicurezza e portata lontana dal leader della Lega ...In seguito all’aggressione subita a Pontassieve, Salvini ha ricevuto solidarietà da ogni fronte. Il leader del PD, suo avversario politico, ha scritto un tweet per esprimere solidarietà nei suoi confr ...