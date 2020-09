Lione, Juninho: «Non ci sono offerte per Aouar e Depay» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il direttore sportivo del Lione, Juninho, ha parlato della situazione di mercato riguardante Aouar e Depay Juninho, direttore sportivo del Lione, ha parlato della situazione di mercato riguardante Aouar e Depay. Ecco le parole pronunciate dal dirigente del club francese: «Depay è rimasto in panchina per scelta dell’allenatore. Abbiamo giocato venerdì e giocheremo venerdì prossimo. Per ora non c’è nessuna offerta per questi giocatori, non abbiamo ricevuto proposte per Houssem e Memphis. Da Barcellona non è arrivata nemmeno una chiamata per chiedere il prezzo. Quello che ho capito è che se rimane, sarà felice di aiutarci a disputare una buona stagione. I giocatori per i ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il direttore sportivo del, ha parlato della situazione di mercato riguardante, direttore sportivo del, ha parlato della situazione di mercato riguardante. Ecco le parole pronunciate dal dirigente del club francese: «è rimasto in panchina per scelta dell’allenatore. Abbiamo giocato venerdì e giocheremo venerdì prossimo. Per ora non c’è nessuna offerta per questi giocatori, non abbiamo ricevuto proposte per Houssem e Memphis. Da Barcellona non è arrivata nemmeno una chiamata per chiedere il prezzo. Quello che ho capito è che se rimane, sarà felice di aiutarci a disputare una buona stagione. I giocatori per i ...

