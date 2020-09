Lazio | finalmente Fares | al via le visite mediche Il video

(Di mercoledì 16 settembre 2020)Mohamedsta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della. Il terzino algerino, arrivato in biancoceleste dopo una lunga trattativa, si è recato alla clinica Paideia di Roma per effettuare le. Ecco il. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Aquila6811 : RT @AlfredoPedulla: VIDEO #Lazio finalmente #Fares - NimaTavRood : RT @AlfredoPedulla: VIDEO #Lazio finalmente #Fares - AlfredoPedulla : VIDEO #Lazio finalmente #Fares - gigizack : @salomone_l Finalmente potranno dirti che sei pagato da lotito visto la collaborazione con Lazio Style ?? - Aquila6811 : RT @AquilottoEddy: A distanza di 5 anni finalmente sei uno di noi, meglio tardi che mai #Heurtaux #Lazio #Calciomercato È una battuta la mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio finalmente

ROMA - L’arrivo a Roma, una cena in un ristorante del centro, il saluto a qualche tifoso laziale. Poi Mohamed Fares è rimasto in attesa. Una settimana di silenzio sulle visite mediche e la firma sul c ...Gare miliardarie sembrano imminenti per il potenziamento della rete ferroviaria siciliana ma anche per opere attese da decenni nel Lazio come la Roma-Latina ... anche per i porti sembrano essere stati ...Ad Ascoli, dove dopo un brutto infortunio ha sfruttato la lunga pausa del campionato per riprendersi alla grande e disputare un bel finale di stagione ... il trasferimento di Mohamed Fares alla Lazio, ...