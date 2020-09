La ripartenza europea dovrà basarsi su 3 pilastri: ambiente, sanità e digitale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea ha tenuto un discorso per illustrare le linee guida che dovranno caratterizzare la politica dell’unione in questo difficile e delicato periodo. Il focus sarà su tre temi principali: il clima, la sanità ed il digitale. Su questi pilastri si potrà rimettere in piedi l’Europa dopo la pandemia. Riduzione delle emissioni inquinanti Per quanto riguarda il clima, la presidente ha annunciato che Bruxelles proporrà presto di portare al 55% l’obiettivo del taglio delle emissioni entro il 2030, quota ora fissata al 40%. Angela Merkel, su questa linea, ha ricordato che per ottenere un continente “climaticamente neutro” entro il 2050, il taglio delle emissioni inquinanti è un punto fondamentale. Per ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ursula Von der Leyen, presidente della Commissioneha tenuto un discorso per illustrare le linee guida che dovranno caratterizzare la politica dell’unione in questo difficile e delicato periodo. Il focus sarà su tre temi principali: il clima, la sanità ed il. Su questisi potrà rimettere in piedi l’Europa dopo la pandemia. Riduzione delle emissioni inquinanti Per quanto riguarda il clima, la presidente ha annunciato che Bruxelles proporrà presto di portare al 55% l’obiettivo del taglio delle emissioni entro il 2030, quota ora fissata al 40%. Angela Merkel, su questa linea, ha ricordato che per ottenere un continente “climaticamente neutro” entro il 2050, il taglio delle emissioni inquinanti è un punto fondamentale. Per ...

