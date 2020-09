Internazionali d’Italia: Sinner elimina Tsitsipas, Djokovic facile con Caruso (Di mercoledì 16 settembre 2020) Seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Impresa di Sinner, che elimina Tsitsipas. Bene anche Berrettini e Travaglia, Djokovic batte Caruso Continua lo splendido torneo degli italiani agli Internazionali d’Italia. Dopo le vittorie di Sonego, Cecchinato e Musetti di ieri, oggi sono scesi in campo e hanno vinto anche Sinner, Berrettini e Travaglia. La vittoria più bella è quella dell’altoatesino, capace di eliminare il n.6 del mondo Tsitsipas. Sinner ha dominato per tutto il match, andando in difficoltà solo nel finale del 2° set, dove ha sprecato due match point. Ottimo il 3° set, dove l’italiano ha piazzato due break di fila che gli hanno ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 settembre 2020) Seconda giornata deglid’Italia. Impresa di, che. Bene anche Berrettini e Travaglia,batteContinua lo splendido torneo degli italiani aglid’Italia. Dopo le vittorie di Sonego, Cecchinato e Musetti di ieri, oggi sono scesi in campo e hanno vinto anche, Berrettini e Travaglia. La vittoria più bella è quella dell’altoatesino, capace dire il n.6 del mondoha dominato per tutto il match, andando in difficoltà solo nel finale del 2° set, dove ha sprecato due match point. Ottimo il 3° set, dove l’italiano ha piazzato due break di fila che gli hanno ...

