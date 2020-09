Il sindaco di Como che dichiara il lutto per don Roberto è lo stesso che lo multava perché sfamava i poveri (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il sindaco di centrodestra di Como, Mario Landriscina, ha annunciato il lutto cittadino per l’omicidio di don Roberto Malgesini, “il prete degli ultimi” ucciso a coltellate ieri mattina nella città lariana da un migrante tunisino, che il religioso conosceva e che in più di una occasione aveva aiutato. L’omicidio è avvenuto intorno alle sette, mentre don Roberto stava caricando la sua macchina con le colazioni per i senzatetto della città, come faceva tutte le mattine. Il sindaco di Como che dichiara il lutto per don Roberto è lo stesso che vietava di sfamare i poveri Nell’ordinanza che Landriscina ha firmato per ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildi centrodestra di, Mario Landriscina, ha annunciato ilcittadino per l’omicidio di donMalgesini, “il prete degli ultimi” ucciso a coltellate ieri mattina nella città lariana da un migrante tunisino, che il religioso conosceva e che in più di una occasione aveva aiutato. L’omicidio è avvenuto intorno alle sette, mentre donstava caricando la sua macchina con le colazioni per i senzatetto della città, come faceva tutte le mattine. Ildicheilper donè loche vietava di sfamare iNell’ordinanza che Landriscina ha firmato per ...

