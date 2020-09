Il papa sull'uccisione di Don Malgesini: ' Martirio di un testimone di carità verso i poveri' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Domani interrogatorio di garanzia del tunisino, che era convinto che il prete stesse complottando per riportarlo in Tunisia. Il legale chiederà la perizia psichiatrica Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Domani interrogatorio di garanzia del tunisino, che era convinto che il prete stesse complottando per riportarlo in Tunisia. Il legale chiederà la perizia psichiatrica

cantuale : RT @SalvoCernuzio: Il vescovo emerito di Gozo nominato dal Papa nuovo segretario generale. Dall’ottobre 2019 era già pro-segretario e aveva… - mattinodinapoli : Bimbo ucciso di botte dal papà nel Napoletano, no alla perizia sull'ora della morte - SalvoCernuzio : Il vescovo emerito di Gozo nominato dal Papa nuovo segretario generale. Dall’ottobre 2019 era già pro-segretario e… - Agenparl : Più di 4000 bambini nell’incendio di Moria. #Unicef: serve nuovo patto Ue sull’asilo - - 1987_Lorenza : Prima dicevano che il Papa non avrebbe parlato di Don Roberto, ora ne ha parlato ma è cattivo per ha detto che l'as… -