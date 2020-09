Grande Fratello Vip, la concorrente Flavia Vento, a sole 24 ore dall’inizio lascia la casa (Di mercoledì 16 settembre 2020) La gieffina ha deciso di ritirarsi dopo aver trascorso solo ventiquattro ore nella casa. Non è riuscita a vivere questa esperienza con serenità. Più volte ha manifestato l’intenzione di andarsene perché sentiva la mancanza dei suoi sette cani ed era convinta che non potessero stare bene senza di lei. Dopo avere insistito per farla restare senza riuscire a farle cambiare idea, anche gli altri gieffini hanno condiviso la sua scelta. Flavia Vento ha lasciato la casa per i suoi sette cani La showgirl ha deciso di interrompere il suo percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini. Inizialmente aveva annunciato: “Domani mattina alle 10:00 me ne vado”. Tuttavia, nel corso della serata di martedì 15 settembre è apparsa sempre più ansiosa ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 settembre 2020) La gieffina ha deciso di ritirarsi dopo aver trascorso solo ventiquattro ore nella. Non è riuscita a vivere questa esperienza con serenità. Più volte ha manifestato l’intenzione di andarsene perché sentiva la mancanza dei suoi sette cani ed era convinta che non potessero stare bene senza di lei. Dopo avere insistito per farla restare senza riuscire a farle cambiare idea, anche gli altri gieffini hanno condiviso la sua scelta.hato laper i suoi sette cani La showgirl ha deciso di interrompere il suo percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini. Inizialmente aveva annunciato: “Domani mattina alle 10:00 me ne vado”. Tuttavia, nel corso della serata di martedì 15 settembre è apparsa sempre più ansiosa ...

