Flavio Briatore guarito dal Covid-19 | doppio tampone negativo per l’imprenditore

(Di mercoledì 16 settembre 2020)dal Coronavirus Arrivano delle ottime notizie per. Infatti, il noto imprenditore che è risultato positivo al-19 a fine agosto, ora è ufficialmente. La lieta informazione è stata diffusa a macchia d’olio attraverso delle agenzie di stampa dopo essere venuti a conoscenza dell’esitodel secondo. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci, che a Verissimo ha confessato di averla fatta soffrire molto, avrebbe già fatto ritorno a Montecarlo dopo aver lasciato la casa dell’amica Daniela Santanché, dove si trovava in quarantena da oltre due settimane. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di ...

Su Instagram Briatore ha raccontato la sua esperienza con il coronavirus. Flavio Briatore oggi ha pubblicato un video-messaggio su Instagram, accompagnandolo da qualche parola scritta: "Vi racconto la ..."Non voglio minimizzare la malattia", ma "lo scorso anno sono stato molto male, ho avuto una polmonite per la quale sono stato ricoverato anche in quel caso al San Raffaele e sono stato malissimo", "n ...