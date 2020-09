Flavia Vento lascia la Casa del GF Vip | Abbandono da record all’interno del GF Vip

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - davidemaggio : Ecco il momento dell'uscita di Flavia Vento dal #GFVip 5. Ha abbandonato qualunque reality al quale abbia partecip… - TincoGiulia : RT @trash_italiano: FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - Raffipaffy : Ah quindi flavia vento ha già abbandonato?? MA COME AHAHHA MANCO 24 H #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento

Spettacoli e Cultura - Ma cosa vuoi andare via dopo un giorno che stai qua? Ma è tutta str*** questa. I tuoi cani stanno male? No, sei tu che stai male, loro stanno bene'. Poi l'affondo finale, che è ...Spettacoli e Cultura - Colpi di scena nella Casa: Flavia lascia per i suoi cani e Tommaso ha la febbre alta. Il motivo? Le mancano troppo i suoi sette cani dai quali non si è mai separata. Ragazzi è s ...Già ieri mattina il risveglio di Flavia non era stato dei migliori. La showgirl, poi, ha avuto un forte attacco di ansia, sfogato in una crisi di pianto, per la preoccupazione per i suoi animali. Flav ...