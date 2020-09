Donna si sottpone ad intervento alla tiroide | il risveglio è da incubo

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La storia di Rita ha dell’incredibile. Finisce sotto i ferri per uncon l’elettrobisturi. Ma ilè agghiacciante Ogni giorno, medìa e televisioni sono tempestati da casi di cronaca che devastano continuamente la quotidinianità della popolazione. Non possiamo neanche immaginare di quanti episodi si verificano in giro per il mondo, che … L'articolosiad: ilè daproviene da YesLife.it.