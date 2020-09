Dissesto, il decreto che condanna Bianco: 'Approvazione dei bilanci nonostante le criticità' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Corte dei Conti: condannato l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco 15 settembre 2020 Dissesto, Suriano, M5S,: 'condanna di Bianco conferma quadro sconfortante di mala gestione' 15 settembre 2020 Corte ... Leggi su cataniatoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) Corte dei Conti:to l'ex sindaco di Catania Enzo15 settembre 2020, Suriano, M5S,: 'diconferma quadro sconfortante di mala gestione' 15 settembre 2020 Corte ...

velvetblues__ : @spadmilan1 @6000sardine @Mov5Stelle tri mari ? L’Ecobonus per le auto elettriche ? 11 miliardi di euro contro il d… - Frances47226166 : RT @zasalvo: commissariata sul dissesto idrogeologico, commissariata sui rifiuti, commissariata per le strade provinciali,aiutata a risanar… - TfnWeb : Decreto rilancio. Pignatone (m5s): in arrivo 20 milioni per i comuni in dissesto finanziario, la metà destinata agl… -