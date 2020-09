Damante-De Lellis gossip al Gf Vip | “Troppe influenze” | parla l’amico Zorzi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Giulia Dee Andreasono protagonisti delanche nella Casa del Grande Fratello Vip. D’altronde ne sono stati anche i protagonisti per due edizioni. Andrea è entrato nella Casa come concorrente della prima edizione Vip, ma non sono mancate le incursioni di Giulia visto che era la sua fidanzata. Poi è stata … L'articolo-Deal Gf Vip: “Troppe influenze”,l’amicoproviene dae Tv.

Lightbluesky5 : RT @asiasinasce: Come Tommaso Zorzi spiega i GF a chi non li ha seguiti: “Allora: 1) Damante 2) De Lellis 3) Salemi 4) Paolo e Clizia” ?? - cleoliv24 : RT @leseid_imattina: Tommaso Zorzi ha appena riassunto le edizioni del GFvip recitando testualmente: Damante la prima, la De Lellis la seco… - marymary1_ : RT @leseid_imattina: Tommaso Zorzi ha appena riassunto le edizioni del GFvip recitando testualmente: Damante la prima, la De Lellis la seco… - Lightbluesky5 : RT @leseid_imattina: Tommaso Zorzi ha appena riassunto le edizioni del GFvip recitando testualmente: Damante la prima, la De Lellis la seco… - Sunflow3150 : RT @leseid_imattina: Tommaso Zorzi ha appena riassunto le edizioni del GFvip recitando testualmente: Damante la prima, la De Lellis la seco… -

Ultime Notizie dalla rete : Damante Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono protagonisti del gossip anche nella Casa del Grande Fratello Vip. D’altronde ne sono stati anche i protagonisti per due edizioni. Andrea è entrato nella Casa com ...Giulia De Lellis di nuovo al centro del gossip. Giulia De Lellis, dopo il suo addio allo storico ex Andrea Damante, sembra stia frequentando Carlo Beretta, rampollo dell’omonima famiglia di industrial ...Un nuovo flirt per Giulia De Lellis dopo la fine della storia con l'ex tronista Andrea Damante. Secondo la rivista Chi, l'influencer starebbe frequentando Carlo Beretta, erede di casa Beretta e vicedi ...