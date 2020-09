Borse moda 2020 | il lusso consapevole di Irevedì

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Firenze, 15 settembre) - Non servono molte cose: servono quelle giuste. Potremmo sintetizzare così i nuovi orizzonti del fashion, dopo la crisi che ha ridimensionato il ruolo del prontoe costretto a ripensare i paradigmi del. A conquistare spazio è un consumo più, orientato verso l'acquisto di qualità: la tendenza è quella a scegliere capi e accessori più versatili e duraturi, non solo dal punto di vista dei materiali ma anche dello stile. Una tendenza trasversale che incontra il rispetto per la natura e il desiderio di ridurre gli sprechi e l'impronta ambientale di prodotto. Il nuovo, insomma, non è cedere alla pressione del ricambio continuo, ma scegliere bene. Questo trend è rappresentato in modo eloquente da ...

NegAdriana : RT @VanityFairIt: E quest'autunno, sulle borse, ci saranno catene macro, come scultorei dettagli decorativi #Moda - VanityFairIt : E quest'autunno, sulle borse, ci saranno catene macro, come scultorei dettagli decorativi #Moda - angiuoniluigi : Moda: Borse Autunno- Inverno 2020-202... - vogue_italia : Avete già visto il nuovo bauletto di Liu Jo? - LaNotiziaQuoti : E’ stato fermato dagli uomini dell’Agenzia delle Dogane il passeggero arrivato all’aeroporto San Francesco da Tiran… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse moda

Il Tempo

La settimana della moda a New York parte con voglia di evasione e di rinascita. La kermesse, quasi tutta digitale, debutta con la sfilata di Jason Wu, che ricrea una giungla sul tetto dei Spring Studi ...Bene i titoli della moda, gettonata Diasorin (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 set - Borse europee poco mosse in avvio, mentre sale l'attesa per le decisioni che questa sera prendera' la ...Fashion dilemma di inizio stagione: tra le tante tendenze moda Autunno Inverno 2020 2021 quali saranno i cappotti must have? Sulle passerelle sfilano tantissime proposte che raccontano e interpretano ...