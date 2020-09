Bella e Gigi Hadid, «gara» tra pance (e pancioni): l’ironia di due sorelle (Di mercoledì 16 settembre 2020) Manca poco alla nascita della primogenita di Gigi Hadid e Zayn Malik. E la sorella di Gigi, Bella, ha voluto festeggiare la futura mamma con un tenero post su Instagram. Una foto che ritrae le sorelle top model in un prato pieno di margherite: Bella mostra la pancia, Gigi il pancione. A corredo dello scatto, una dedica scherzosa: «Due pagnotte in forno, con la differenza che la mia è dovuta a un hamburger, e quella di Gigi a Zayn Malik. Vi amo entrambi così tanto!». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) Manca poco alla nascita della primogenita di Gigi Hadid e Zayn Malik. E la sorella di Gigi, Bella, ha voluto festeggiare la futura mamma con un tenero post su Instagram. Una foto che ritrae le sorelle top model in un prato pieno di margherite: Bella mostra la pancia, Gigi il pancione. A corredo dello scatto, una dedica scherzosa: «Due pagnotte in forno, con la differenza che la mia è dovuta a un hamburger, e quella di Gigi a Zayn Malik. Vi amo entrambi così tanto!».

