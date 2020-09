“Aspetto il settimo figlio!” La trasformazione di Taylor | il più bello degli ‘Hanson’

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Diventarono famosi che erano ancora dei bambini. Tutti e tre con i capelli lunghi e biondi e l’aria angelica. Erano fratelli Isaac,e Zachary. Avevano 17, 14 e 12 anni quando divennero noti in tutto il mondo con il nome ”Hanson”. Il singolo che portò loro fortuna fu ”Mmmbop”, un tormentone nel 1997. Pubblicata come singolo di debutto del loro album ”Middle of nowhere” nel 1997, ha conquistato il numero uno in classifica in 27 paesi del mondo, ha vinto due Grammy ed è considerata un vero e proprio simbolo musicaleanni 90. Ma qual è il significato di ”Mmmbop”? “La parola esprime il fatto che il tempo passa molto velocemente. Mmmbop ti dice ‘Vai ora, vai ora, vai ora, perché in un momento, in un Mmmbop, la vita sarà finita. Non perdere ...