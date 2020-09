Alessandro Gassmann nella bufera: tweet polemico. Il motivo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Alessandro Gassmann finisce nella bufera per un tweet polemico sul caso Suarez. Piovono accuse Alessandro Gassmann è finito nella bufera per un tweet. Il noto attore di cinema e tv, pronto per la terza stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone“, sul noto social network si è lasciato andare ad un commento che non è stato certo apprezzato dai tifosi della Juve. Gassmann, in merito alla vicenda del possibile passaporto italiano per Luis Suarez, si è lasciato ad uno sfogo; ha messo in correlazione la situazione dell’uruguaiano con quella dei cittadini italiani di seconda generazione. Nello specifico Gassmann è entrato ... Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 settembre 2020)finisceper unsul caso Suarez. Piovono accuseè finitoper un. Il noto attore di cinema e tv, pronto per la terza stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone“, sul noto social network si è lasciato andare ad un commento che non è stato certo apprezzato dai tifosi della Juve., in merito alla vicenda del possibile passaporto italiano per Luis Suarez, si è lasciato ad uno sfogo; ha messo in correlazione la situazione dell’uruguaiano con quella dei cittadini italiani di seconda generazione. Nello specificoè entrato ...

GassmanGassmann : Al cinema Lumière continua la programmazione di 'Non odiare', con Alessandro Gassmann - ?????? - GassmanGassmann : Venezia 77: Cinque minuti di applausi per 'Non odiare 'con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, unico italiano in… - La7tv : #dimartedi Omicidio Willy, Alessandro #Gassmann: 'E' il momento di cessare di considerare chi non la pensa come noi… - movimentofilm : RT @comingsoonit: #NonOdiare racconta la necessità di spezzare la catena dell'odio per cambiare presente e futuro, senza dimenticare il pas… - ilMorabito : RT @comingsoonit: #NonOdiare racconta la necessità di spezzare la catena dell'odio per cambiare presente e futuro, senza dimenticare il pas… -