Aggiornamento Fall Guys | introdotte alcune novità

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il nuovodi, titolo targato Mediatonic, ha introdottonovità all’interno del gioco, relative soprattutto a delle mappe in particolare, andiamo a scoprire tutti i dettagli Mediatonic nel mese d’Agosto ha lanciato una vera e propria bomba.è sbarcato all’interno del mercato videoludico, ricevendo un grossissimo push dalla pubblicazione fra i titoli gratis per il mese di Agosto per tutti gli utenti PlayStation Plus. L’ultimodiha introdotto delle novità, relative soprattutto a delle mappe in particolare. Scopriamo di quali mappe si tratta e in che cosa consistono queste novità....