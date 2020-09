A che ora è la fine del mondo (Di mercoledì 16 settembre 2020) La biodiversità diminuisce progressivamente, l’ambiente naturale è sempre più inquinato, il clima sta inesorabilmente cambiando: i riscontri scientifici sono evidenti, così come le cause, prevalentemente di origine antropogenica. Se gli effetti della riduzione della biodiversità o dell’inquinamento da metalli pesanti, microplastiche o molecole di sintesi chimica sono più subdoli e meno lampanti, le conseguenze dell’innalzamento della temperatura le possiamo già letteralmente percepire e la montagna è diventata il primo testimone del riscaldamento globale. I ghiacciai sono fortemente influenzati dal cambiamento … Continua L'articolo A che ora è la fine del mondo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 settembre 2020) La biodiversità diminuisce progressivamente, l’ambiente naturale è sempre più inquinato, il clima sta inesorabilmente cambiando: i riscontri scientifici sono evidenti, così come le cause, prevalentemente di origine antropogenica. Se gli effetti della riduzione della biodiversità o dell’inquinamento da metalli pesanti, microplastiche o molecole di sintesi chimica sono più subdoli e meno lampanti, le conseguenze dell’innalzamento della temperatura le possiamo già letteralmente percepire e la montagna è diventata il primo testimone del riscaldamento globale. I ghiacciai sono fortemente influenzati dal cambiamento … Continua L'articolo A che ora è ladelproviene da il manifesto.

