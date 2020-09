Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBREORE 18:35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RIMOSSO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE A24TERAMO E LA TIBURTINA SEMPRE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELL A24 IN USCITA DA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO AUMENTA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGATA FINOCCHIO SEMPRE NELLE DUE E CI SONO CODE SULLA VIA APPIA ALTEZZA VIA DEI LAGHI VERSO ALBANO ED INFINE SI STA IN CODA SULLA VIA ARDEATINA DOVE è ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI ALL’ ...