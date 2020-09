Uomini e Donne, urla selvagge e caos tra il pubblico: rissa Gemma Galgani-Tina Cipollari, De Filippi sconvolta (Di martedì 15 settembre 2020) Una contro l'altra. Ancora una volta. Come sempre. Gemma Galgani contro Tina Cipollari. E viceversa. Ovviamente a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ora la Cipollari la accusa di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica dopo aver per anni buttato fango, in tv, contro chi è a favore dei ritocchini. Tina si alza. urla. Cerca l'appoggio del pubblico. Gemma risponde a tono. Maria cerca di calmarle. Tutto avviene in una puntata choc che farà sicuramente il botto. Ma quando finisce la burrasca va in onda l'esterna tra Gemma e Paolo, il corteggiatore sessantenne che ha preso il posto di Sirius nel cuore della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Una contro l'altra. Ancora una volta. Come sempre.contro. E viceversa. Ovviamente a, il programma condotto da Maria Desu Canale 5. Ora lala accusa di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica dopo aver per anni buttato fango, in tv, contro chi è a favore dei ritocchini.si alza.. Cerca l'appoggio delrisponde a tono. Maria cerca di calmarle. Tutto avviene in una puntata choc che farà sicuramente il botto. Ma quando finisce la burrasca va in onda l'esterna trae Paolo, il corteggiatore sessantenne che ha preso il posto di Sirius nel cuore della ...

matteosalvinimi : La politica è fatta di idee, ma le idee camminano sulle gambe di uomini e donne, e vedendo da vicino la passione, l… - peppeprovenzano : Oggi in edicola il primo numero di @domanigiornale. Al direttore @StefanoFeltri e alle donne e uomini della redazio… - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - iosonoillouis : “Avrà fatto firmare una liberatoria per non far sapere nulla” RAGA MA È NICOLA SIRIUS DI UOMINI E DONNE MICA BRAD P… - vogliosolote__ : RT @commentotutto: Moda 2020 uomini e donne: Paragonare chiunque con i capelli lunghi e barba a Can Ma Can è solo uno #uominiedonne https:/… -