Uccisione don Malgesini | direttore Caritas | Martire non capito in città

(Di martedì 15 settembre 2020) Como, 15 settembre 2020 - Dolore e commozione a Como per l'di Don Roberto, il prete degli ultimi, come era conosciuto in;. Il sindaco di Como, Mario Landriscina, ha annunciato ...

Como, 15 settembre 2020 - Dolore e commozione a Como per l'uccisione di Don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi, come era conosciuto in città. "Era una persona mite, ha votato tutta la sua vita a ...Il direttore della Caritas: «Tutta la vita per gli ultimi» Tutta la città ha appreso con sgomento dell’uccisione di don Roberto Malgesini. Il sindaco Mario Landriscina, non appena ha avuto ...Grigoli ha raccontato che, quando Don Pino Puglisi capì che stava per ucciderlo ... accusati di avere ordinato l'uccisione del sacerdote e quella a 16 anni per il killer pentito Salvatore Grigoli, che ...