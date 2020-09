Si fa intestare la casa e la vende lasciando per strada la madre di 88 anni (Di martedì 15 settembre 2020) Un’anziana di 88 anni è rimasta per strada perché la figlia ha venduto la casa dopo essersela fatta intestare. Nelle grandi città siamo ormai tristemente abituati a vedere persone dormire per strada. Solo qualche coperta, a volte un cartello in cui si cerca di spiegare la propria situazione. Ma soprattutto tanto dolore negli occhi. … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 settembre 2020) Un’anziana di 88è rimasta perperché la figlia ha venduto ladopo essersela fatta. Nelle grandi città siamo ormai tristemente abituati a vedere persone dormire per. Solo qualche coperta, a volte un cartello in cui si cerca di spiegare la propria situazione. Ma soprattutto tanto dolore negli occhi. … L'articolo proviene da leggilo.org.

