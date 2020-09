Si fa intestare la casa dalla madre e la vende: la donna di 88 anni finisce a dormire in strada (Di martedì 15 settembre 2020) È riuscita a farsi intestare la casa dalla madre 88enne e poi l’ha venduta, lasciando la donna a dormire in strada. La storia arriva da Linares, Cile, e la foto dell’anziana madre che dorme sul marciapiede ha fatto il giro di social e siti. Adriana Lobos è stata convita dalla sua figlia più piccola a intestarle l’abitazione che la ragazza ha poi venduto. A denunciare tutto, la sorella maggiore, Alejandra che a un’emittente locale (Televiva News) ha spiegato: “Noi non sapevamo nulla, ma mia sorella Fernanda, alla fine dell’anno scorso, si era fatta intestare la casa senza avvertirci e alla fine l’ha venduta… Quello che ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) È riuscita a farsila88enne e poi l’ha venduta, lasciando lain. La storia arriva da Linares, Cile, e la foto dell’anzianache dorme sul marciapiede ha fatto il giro di social e siti. Adriana Lobos è stata convitasua figlia più piccola a intestarle l’abitazione che la ragazza ha poi venduto. A denunciare tutto, la sorella maggiore, Alejandra che a un’emittente locale (Televiva News) ha spiegato: “Noi non sapevamo nulla, ma mia sorella Fernanda, alla fine dell’anno scorso, si era fattalasenza avvertirci e alla fine l’ha venduta… Quello che ha fatto ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Cile La figlia si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende: l'anziana sfrattata finisce in strada https:/… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Cile La figlia si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende: l'anziana sfrattata finisce in strada https:/… - RassegnaZampa : #Cile La figlia si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende: l'anziana sfrattata finisce in strada - AlexBongini : RT @leggoit: Si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende: l'anziana sfrattata finisce in strada - Il__Boccia : RT @leggoit: Si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende: l'anziana sfrattata finisce in strada -