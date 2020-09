Roma, De Sciglio ad un passo. La trattativa slegata da Dzeko-Juve (Di martedì 15 settembre 2020) Mattia De Sciglio si avvicina a diventare un giocatore della Roma: accordo per un prestito con diritto di riscatto. Rick Karsdorp verso il Genoa Fascia destra girevole e grandi manovre in casa Roma: il club giallorosso sta limando i dettagli per Marash Kumbulla dal Verona ed è molto vicina a chiudere per Mattia De Sciglio della Juventus. Il terzino potrebbe sbarcare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e ci sarebbe già l’accordo tra le parti. La trattativa – nata improvvisamente – sembra essere al punto di svolta in 24 ore. L’arrivo di De Sciglio darebbe il via libera per l’uscita di Rick Karsdorp: l’olandese ha già raggiunto l’accordo con il Genoa, ... Leggi su zon (Di martedì 15 settembre 2020) Mattia Desi avvicina a diventare un giocatore della: accordo per un prestito con diritto di riscatto. Rick Karsdorp verso il Genoa Fascia destra girevole e grandi manovre in casa: il club giallorosso sta limando i dettagli per Marash Kumbulla dal Verona ed è molto vicina a chiudere per Mattia Dedellantus. Il terzino potrebbe sbarcare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e ci sarebbe già l’accordo tra le parti. La– nata improvvisamente – sembra essere al punto di svolta in 24 ore. L’arrivo di Dedarebbe il via libera per l’uscita di Rick Karsdorp: l’olandese ha già raggiunto l’accordo con il Genoa, ...

Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - DiMarzio : #Roma, per #Kumbulla manca solo l'ok del giocatore: risposta entro domani mattina. E #DeSciglio si può fare a presc… - GoalItalia : Juventus e Roma parlano anche di De Sciglio: operazione separata da quella per Dzeko ?? [@romeoagresti] - peeledfox1897 : Vicino al popolo romanista x l’eventuale futura coppia di terzini santon-de sciglio....i miei più sinceri auguri ..#pray for as Roma # - marco_rogerio_ : Dare via Florenzi per prendere De Sciglio. 'Ma come cazzo se faaa? Non credevo riuscissimo ad arrivare a tanto!!' Povera Roma. -