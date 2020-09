Recensione WD SSD My Passport | difficile da battere

Leggi su tuttotek

(Di martedì 15 settembre 2020)WD SSD My. La miglior soluzione portatile da lavoro, presente sul mercato. Un SSD in grado di garantire prestazioni da paura, e dimensioni super compatte. Scopriamolo insieme! Un caro benvenuto ai lettori di tuttoteK. Abbiamo tra le mani l’ultima generazione di SSD esterni del produttore leader in questo segmento, Western Digital. In questa, differentemente dalle altre, vorrei partire dalla fine, ed il motivo è semplice: la nuova generazione di SSD Myè semplicemente perfetta per il suo segmento di mercato, e chi ha bisogno di un drive veloce, portatile e sicuro, per lavoro o per uso personale, trova in questo modello un dispositivo che offre prestazioni difficilmente raggiungibili. Per ottenere queste prestazioni WD ha aggiornato i suoi SSD portatili con un ...