Questa foto non mostra uno sposo «aiutato a stare in piedi dai suoi amici al suo matrimonio perché disabile» (Di martedì 15 settembre 2020) Il 12 settembre su Facebook è stata pubblicata una fotografia che mostra uno sposo baciare la sposa, mentre alle sue spalle sembra essere sorretto da una fila di persone. Lo scatto è accompagnato da questo commento: «Viene aiutato a stare in piedi dai suoi amici al suo matrimonio perché disabile». Questo contenuto è fuorviante, circola in rete dal 2016 e veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come hanno ricostruito in precedenza diversi siti di fact-checking (qui, qui e qui), la foto non mostra un uomo paralizzato tenuto in piedi dai suoi amici il giorno del suo ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 settembre 2020) Il 12 settembre su Facebook è stata pubblicata unagrafia cheunobaciare la sposa, mentre alle sue spalle sembra essere sorretto da una fila di persone. Lo scatto è accompagnato da questo commento: «Vieneindaial suoperché». Questo contenuto è fuorviante, circola in rete dal 2016 e veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come hanno ricostruito in precedenza diversi siti di fact-checking (qui, qui e qui), lanonun uomo paralizzato tenuto indaiil giorno del suo ...

