Presidente Lione, 'Barcellona non può permettersi Depay' (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - Lione, 15 SET - Memphis Depay a un passo dal Barcellona? Non è assolutamente così, almeno secondo il Presidente del Lione Jean-Michel Aulas. Con un tweet ha fatto sapere che "il mio collega ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, -, 15 SET - Memphisa un passo dal? Non è assolutamente così, almeno secondo ildelJean-Michel Aulas. Con un tweet ha fatto sapere che "il mio collega ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: LIONE - Il Presidente Aulas: 'Il Barcellona non può permettersi Depay' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIONE - Il Presidente Aulas: 'Il Barcellona non può permettersi Depay' - alby911 : RT @marifcinter: Aulas (presidente Lione): 'Fatta per Depay al Barcellona? Il presidente del Barcellona mi ha detto domenica che il Barcell… - sportli26181512 : Presidente Lione, 'Barcellona non può permettersi Depay': (ANSA) - LIONE, 15 SET - Memphis Depay a un passo dal Bar… - zazoomblog : Lione il presidente Aulas: “Il Barcellona offre 30 milioni per Depay? Mi avevano detto che c’era crisi” - #Lione… -