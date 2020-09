Oroscopo Branko – domani Mercoledi 16 Settembre 2020 | previsioni tutti i segni

Leggi su controcopertina

(Di martedì 15 settembre 2020) ARIETE Non vi sentite in forma, il vostro corpo vi manda dei segnali che non potete ignorare: dovete riposarvi! Venere in Leone e Marte in Ariete accendono i sensi e la fantasia, e provocano incontri, infatuazioni… L’INCONTRO Quel Capricorno ha sorrisi soltanto per voi. Lo Scorpione apprezza la dolcezza, non le provocazioni. TORO È una settimana che andrebbe trascorsa in tranquillità, senza prendersi sulle spalle il peso di problemi seri, senza assumersi impegni gravosi. E un po’ di dieta per disintossicarvi non vi farebbe male. L’INCONTRO Attratti da Leone e Bilancia. Belle serate con i Gemelli. Il Cancro che amate ora sembra… distratto. GEMELLI Fino a martedì potete lanciarvi: iniziative professionali, divertimenti e nuove amicizie. Poi le cose si complicano. Dovete diventare cauti, addirittura un po’ guardinghi. E tacere. In ...