Nervi tesi dopo la sconfitta, lo insultano e lui reagisce così: ecco cosa ha combinato il calciatore dell’Amburgo (Di martedì 15 settembre 2020) Una partita sofferta, una sconfitta che brucia. Troppo. La Dynamo Dresda ha appena battuto l’Amburgo per 4 a 1 e a bordo campo si sono le interviste a caldo di rito. Il difensore dell’Amburgo Toni Leistner, mentre risponde alle domande di un giornalista sente degli insulti provenienti dagli spalti… non ci pensa due volte, si gira di scatto e sale in tribuna, diretto proprio dal tifoso avversario che lo stava insultando. Leistner gli mette le mani addosso e lo scaraventa a terra. Solo l’intervento degli altri tifosi e degli steward dello stadio hanno scongiurato il peggio. Per il calciatore si profila una sonora squalifica. L'articolo Nervi tesi dopo la sconfitta, lo insultano e lui reagisce così: ecco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Una partita sofferta, unache brucia. Troppo. La Dynamo Dresda ha appena battuto l’Amburgo per 4 a 1 e a bordo campo si sono le interviste a caldo di rito. Il difensore dell’Amburgo Toni Leistner, mentre risponde alle domande di un giornalista sente degli insulti provenienti dagli spalti… non ci pensa due volte, si gira di scatto e sale in tribuna, diretto proprio dal tifoso avversario che lo stava insultando. Leistner gli mette le mani addosso e lo scaraventa a terra. Solo l’intervento degli altri tifosi e degli steward dello stadio hanno scongiurato il peggio. Per ilsi profila una sonora squalifica. L'articolola, loe luicosì:...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA DI GERMANIA - Nervi tesi in Dinamo Dresda-Amburgo, giocatore ospite aggredisce un tifoso - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA DI GERMANIA - Nervi tesi in Dinamo Dresda-Amburgo, giocatore ospite aggredisce un tifoso - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA DI GERMANIA - Nervi tesi in Dinamo Dresda-Amburgo, giocatore ospite aggredisce un tifoso - apetrazzuolo : COPPA DI GERMANIA - Nervi tesi in Dinamo Dresda-Amburgo, giocatore ospite aggredisce un tifoso - napolimagazine : COPPA DI GERMANIA - Nervi tesi in Dinamo Dresda-Amburgo, giocatore ospite aggredisce un tifoso -