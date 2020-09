Morta Sei Ashina, l’attrice di “Seta” è stata trovata senza vita nel suo appartamento: ipotesi suicidio (Di martedì 15 settembre 2020) L’attrice giapponese Sei Ashina è stata trovata Morta ieri mattina nel suo appartamento di Tokyo dalla famiglia. Aveva 36 anni. Secondo i primi rilevamenti, come riferisce la stampa della capitale giapponese citando fonti investigative, l’attrice si sarebbe suicidata. Nata a Koriyama, città della prefettura di Fukushima, il 22 novembre 1983, iniziò la carriera come modella, per poi debuttare come attrice in televisione e al cinema. È conosciuta soprattutto per la sua partecipazione al film “Seta” (2007) diretto da François Girard, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco. In tv ha recitato in numerose serie, tra le quali “Stand Up!”, “Giragira”, “Specialist”. L'articolo Morta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) L’attrice giapponese Seiieri mattina nel suodi Tokyo dalla famiglia. Aveva 36 anni. Secondo i primi rilevamenti, come riferisce la stampa della capitale giapponese citando fonti investigative, l’attrice si sarebbe suicidata. Nata a Koriyama, città della prefettura di Fukushima, il 22 novembre 1983, iniziò la carriera come modella, per poi debuttare come attrice in televisione e al cinema. È conosciuta soprattutto per la sua partecipazione al film “Seta” (2007) diretto da François Girard, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco. In tv ha recitato in numerose serie, tra le quali “Stand Up!”, “Giragira”, “Specialist”. L'articolo...

