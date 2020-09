Medici e infermieri pronti per seconda ondata: in estate + 30% corsi online su Covid (Di martedì 15 settembre 2020) Secondo l'Oms in autunno ci sarà una seconda ondata, particolarmente intensa, del Covid-19. L'Italia è pronta? Gli operatori sanitari italiani, confermando la loro straordinaria professionalità, hanno approfittato di questa tregua estiva del virus per aggiornare le loro competenze. Consulcesi, realtà di riferimento nella formazione a distanza, registra un aumento del 30% (rispetto lo stesso periodo del 2019) di fruizione dei corsi da parte dei professionisti sanitari nonostante il bonus concesso proprio per la pandemia. Non sorprende che nella top ten dei dieci titoli più scelti, otto siano quelli della collana Covid con al primo posto il docufilm “Covid-19 il virus della Paura” seguito da “Covid-19 l'esperienza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Secondo l'Oms in autunno ci sarà una, particolarmente intensa, del-19. L'Italia è pronta? Gli operatori sanitari italiani, confermando la loro straordinaria professionalità, hanno approfittato di questa tregua estiva del virus per aggiornare le loro competenze. Consulcesi, realtà di riferimento nella formazione a distanza, registra un aumento del 30% (rispetto lo stesso periodo del 2019) di fruizione deida parte dei professionisti sanitari nonostante il bonus concesso proprio per la pandemia. Non sorprende che nella top ten dei dieci titoli più scelti, otto siano quelli della collanacon al primo posto il docufilm “-19 il virus della Paura” seguito da “-19 l'esperienza ...

