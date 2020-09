L’Oms fa dietrofront sul saluto con il tocco del gomito: “Meglio mettere una mano sul cuore” (Di martedì 15 settembre 2020) Dimenticati gli abbracci e archiviata la stretta di mano, in tempo di pandemia il tocco dei gomiti è diventato il saluto più gettonato: lo abbiamo visto tra politici, in tv, prima del fischio d’inizio delle partite o delle competizioni sportive. Ma ora arriva il contrordine, direttamente dall’Organizzazione mondiale della sanità: meglio mettersi la mano sul cuore, il contatto è troppo ravvicinato, e quindi pericoloso. Il monito arriva dal direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che rilanciando un tweet ha ricordato la sua raccomandazione del marzo scorso di evitare di salutarsi con il gomito perché non consente di osservare la distanza di sicurezza raccomandata per evitare il contagio. “Salutando le persone, è meglio evitare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Dimenticati gli abbracci e archiviata la stretta di, in tempo di pandemia ildei gomiti è diventato ilpiù gettonato: lo abbiamo visto tra politici, in tv, prima del fischio d’inizio delle partite o delle competizioni sportive. Ma ora arriva il contrordine, direttamente dall’Organizzazione mondiale della sanità: meglio mettersi lasul cuore, il contatto è troppo ravvicinato, e quindi pericoloso. Il monito arriva dal direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che rilanciando un tweet ha ricordato la sua raccomandazione del marzo scorso di evitare di salutarsi con ilperché non consente di osservare la distanza di sicurezza raccomandata per evitare il contagio. “Salutando le persone, è meglio evitare di ...

