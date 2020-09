Law & Order – Unità Vittime Speciali, riprese al via per la 22ª stagione (Di martedì 15 settembre 2020) Il dramma poliziesco più longevo della tv, Law & Order – Unità Vittime Speciali, è tornato ufficialmente in produzione per iniziare le riprese della stagione numero 22. Il 14 settembre la star e la produttrice esecutiva della serie Mariska Hargitay ha condiviso col pubblico le foto del dietro le quinte del set, mostrando i membri della troupe e del cast in fila in attesa di essere sottoposti ai test per la rilevazione del COVID-19. Poi una foto al trucco e parrucco con una truccatrice mascherata, per mostrare come si lavora su un set nell’era della pandemia tra dispositivi di sicurezza personali e distanziamento fisico, come previsto dai protocolli anti-contagio. Lo scorso sabato il cast si era riunito per la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Il dramma poliziesco più longevo della tv, Law, è tornato ufficialmente in produzione per iniziare ledellanumero 22. Il 14 settembre la star e la produttrice esecutiva della serie Mariska Hargitay ha condiviso col pubblico le foto del dietro le quinte del set, mostrando i membri della troupe e del cast in fila in attesa di essere sottoposti ai test per la rilevazione del COVID-19. Poi una foto al trucco e parrucco con una truccatrice mascherata, per mostrare come si lavora su un set nell’era della pandemia tra dispositivi di sicurezza personali e distanziamento fisico, come previsto dai protocolli anti-contagio. Lo scorso sabato il cast si era riunito per la ...

NLS_Law : SOAR: SSI/SSDI Application Assistance at Nevada Legal Services - PensionieLavoro : RT @SimoneSgueo: #Law&Economy - Previdenza complementare, che decennio sarà? - bananascatlady : Nel frattempo sono finita in questo loop su youtube con Jude Law che legge una fiaba per bambini co sti avambracci pelosi - ridebreath : Disco fine giornata lavorativa Breaking the Law di Judas Priest - Law_TheGreat : @internetgengstr Arigato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Law & Nelle law firm lavoro da remoto flessibile Il Sole 24 ORE Era Mark Greene in E.R.: oggi ha 58 anni, calvo con la barba bianca e… [FOTO]

Siamo nel 2020 e quando si parla di medical drama, soprattutto il millenials, pensano a Grey’s Anatomy; ma attenzione, perché esiste un precursore. Storie d’amore consumate nella stanzetta del medico ...

Jude Law papà da record: è nato il sesto figlio

L'influencer su Instagram torna a parlare della fine della relazione con il deejay e confessa: "Non c'è odio né rancore tra noi. Stiamo cercando di vivere le nostre vite. Insieme o separati che sia ...

Brexit: primo sì del Parlamento britannico, ma per Johnson ancora problemi

Con 340 voti a favore e 263 contrari, il Parlamento britannico ha dato il primo via libera al controverso disegno di legge sostenuto dal Governo di Boris Johnson, che di fatto permetterebbe a Londra d ...

Siamo nel 2020 e quando si parla di medical drama, soprattutto il millenials, pensano a Grey’s Anatomy; ma attenzione, perché esiste un precursore. Storie d’amore consumate nella stanzetta del medico ...L'influencer su Instagram torna a parlare della fine della relazione con il deejay e confessa: "Non c'è odio né rancore tra noi. Stiamo cercando di vivere le nostre vite. Insieme o separati che sia ...Con 340 voti a favore e 263 contrari, il Parlamento britannico ha dato il primo via libera al controverso disegno di legge sostenuto dal Governo di Boris Johnson, che di fatto permetterebbe a Londra d ...