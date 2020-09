Incendio allo Stir di Casalduni, Mortaruolo: “Attentato all’ambiente” (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalduni (Bn) – “Ennesimo Incendio allo Stir di Casalduni, ennesimo attentato all’ambiente, alla salute delle Comunità e dei lavoratori”. Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo. “Anni fa, dopo i primi roghi – prosegue Mortaruolo – ho chiesto e visto approvata in Consiglio la mia mozione per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, strumento fondamentale per evitare ulteriori episodi devastanti per il nostro futuro, accidentali o dolosi che siano. Lo Stir di Casalduni è l’unico impianto adibito al trattamento dei rifiuti nel Sannio. Va ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “Ennesimodi, ennesimo attentato all’ambiente, alla salute delle Comunità e dei lavoratori”. Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo. “Anni fa, dopo i primi roghi – prosegue– ho chiesto e visto approvata in Consiglio la mia mozione per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, strumento fondamentale per evitare ulteriori episodi devastanti per il nostro futuro, accidentali o dolosi che siano. Lodiè l’unico impianto adibito al trattamento dei rifiuti nel Sannio. Va ...

NTR24 : Incendio allo Stir di Casalduni, Mortaruolo: "Ennesimo attentato all'ambiente ed alla salute"…

Dopo una settimana di silenzio sugli incendi che stanno devastando la costa occidentale degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump è volato in California e ha (come altre volte) minimizzato sul ruo ...

E' stato convalidato dal magistrato del Tribunale di Cassino il sequestro della nota struttura sportiva 'Splash' di Spigno Saturnia. In aggiunta, è stato disposto un sopralluogo dell'area per cercare ...

"Così è (se vi pare)" versione presidenziali Usa, con il cambiamento climatico nei panni della signora Ponza che nell'ultima scena della commedia pirandelliana dice: "Io sono colei che mi si crede". M ...

