(Di martedì 15 settembre 2020) Leo Turrini Naturalmente non sta bene dirlo, soprattutto nei confronti dello sfortunato Marc Marquez. Eppure, è vero: in assenza dell'asso spagnolo la MotoGP sta vivendo la stagione più incerta e ...

zazoomblog : Il mito Binda e i dominatori - #Binda #dominatori -

Ultime Notizie dalla rete : mito Binda

QUOTIDIANO.NET

Naturalmente non sta bene dirlo, soprattutto nei confronti dello sfortunato Marc Marquez. Eppure, è vero: in assenza dell’asso spagnolo la MotoGP sta vivendo la stagione più incerta e appassionante. A ...Un cesenate protagonista dello spot preparato per il Giro d’Italia 2020, dove ha impersonato l’indimenticato Francesco M ...