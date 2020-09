“Ha visto un amico in difficoltà e non si è girato dall’altra parte. Fiera di lui”: parla la madre di Willy (Di martedì 15 settembre 2020) “Willy era tutto per me, è un ragazzo che mi ha sempre dato molta soddisfazione. Tutti gli volevano bene, tutti lo cercavano”, è una voce commossa quella di Lucia, madre di Willy Monteiro Duarte – il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro – che durante il programma su Rai 1 “La Vita in Diretta” ha rilasciato una nuova intervista sulla morte del figlio. “Scriveva sempre le sue ricette. Willy considerava tutti amici. Quella sera Willy è intervenuto per difendere un suo amico, lo conosceva dai tempi della scuola, ha pensato solo di andarlo a difendere. Non lo so cosa è successo in quel momento, so solo che me lo hanno ammazzato. ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) “era tutto per me, è un ragazzo che mi ha sempre dato molta soddisfazione. Tutti gli volevano bene, tutti lo cercavano”, è una voce commossa quella di Lucia,diMonteiro Duarte – il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro – che durante il programma su Rai 1 “La Vita in Diretta” ha rilasciato una nuova intervista sulla morte del figlio. “Scriveva sempre le sue ricette.considerava tutti amici. Quella seraè intervenuto per difendere un suo, lo conosceva dai tempi della scuola, ha pensato solo di andarlo a difendere. Non lo so cosa è successo in quel momento, so solo che me lo hanno ammazzato. ...

XFactor_Italia : Abbiamo appena scoperto che @mikasounds non ha mai visto una puntata di X Factor perché si imbarazza a rivedersi ????… - LaStampa : E’ in corso dall’alba, nelle province di Imperia e Savona un’operazione di polizia giudiziaria che ha visto in camp… - matteorenzi : “Ho visto insegnare l’odio, mi ha guarita l’amore”: queste parole di Liliana Segre andrebbero scolpite nel cuore di… - laRoyalBlood_ : Comunque la gente che oggi mi ha visto e dice che dall’anno scorso ho avuto un glow up da urlo non sa neanche che s… - ehitate : RT @dreaminlights: LA FACCIA DI SOPHIE QUANDO HA VISTO TINÌ PARLARE È LA FACCIA DI TUTTI NOI *chocccc* #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha visto La medicina digitale non è solo «tele» Ancora troppi equivoci da superare Corriere della Sera