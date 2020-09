Gemelli: con quali segni è compatibile? (Di martedì 15 settembre 2020) Continuiamo la carrellata sulle compatibilità dei segni: è il turno del terzo segno dell’oroscopo, i Gemelli. 1)Ariete Il segno dei Gemelli va d’accordo con il segno dell’ariete, in genere. Sono segni entrambi liberi, poco attaccati ai legami e comunque molto amanti della libertà. La propria, su quella degli altri hanno qualche problema essendo, a loro modo, molto gelosi. 2)Toro Incompatibili quasi del tutto. Il toro cerca stabilità, certezze, complicità. Il Gemelli è un segno molto libero, molto impulsivo e molto autonomo. Entrambi, poi, sono molto testardi. Devono fare esercizio di pazienza e smussare le proprie spigolosità per andare d’accordo. 3)Gemelli Il Gemelli va d’accordo con un ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) Continuiamo la carrellata sulle compatibilità dei: è il turno del terzo segno dell’oroscopo, i. 1)Ariete Il segno deiva d’accordo con il segno dell’ariete, in genere. Sonoentrambi liberi, poco attaccati ai legami e comunque molto amanti della libertà. La propria, su quella degli altri hanno qualche problema essendo, a loro modo, molto gelosi. 2)Toro Incompatibili quasi del tutto. Il toro cerca stabilità, certezze, complicità. Ilè un segno molto libero, molto impulsivo e molto autonomo. Entrambi, poi, sono molto testardi. Devono fare esercizio di pazienza e smussare le proprie spigolosità per andare d’accordo. 3)Ilva d’accordo con un ...

