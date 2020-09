Fratelli Bianchi, abitudini estreme: ecco che facevano di notte e con chi (Di martedì 15 settembre 2020) Mentre i Fratelli Marco e Gabriele Bianchi chiedono protezione in cella e si lamentano del fatto che si possa bere solo acqua a Rebibbia, i giornali di oggi raccontano i loro precedenti prima dell'omicidio di Willy Monteiro a Colleferro in quella che viene definita come una stagione di ultraviolenza che andava avanti da due anni. Racconta oggi Fabio Tonacci su Repubblica: Con la prepotenza coatta dei fisici scolpiti dall’Mma, le risse, lo spaccio, il disprezzo delle regole della convivenza civile (comprese quelle anti-Covid) hanno marcato il territorio a ridosso dei Castelli Romani, lungo la provinciale 600 che collega Velletri, Lariano, Artena e Colleferro. Un pezzo di agro laziale a sud di Roma dove viveva anche Willy Monteiro Duarte, pestato a morte la notte del 5 settembre. (Continua...) Andando ... Leggi su howtodofor (Di martedì 15 settembre 2020) Mentre iMarco e Gabrielechiedono protezione in cella e si lamentano del fatto che si possa bere solo acqua a Rebibbia, i giornali di oggi raccontano i loro precedenti prima dell'omicidio di Willy Monteiro a Colleferro in quella che viene definita come una stagione di ultraviolenza che andava avanti da due anni. Racconta oggi Fabio Tonacci su Repubblica: Con la prepotenza coatta dei fisici scolpiti dall’Mma, le risse, lo spaccio, il disprezzo delle regole della convivenza civile (comprese quelle anti-Covid) hanno marcato il territorio a ridosso dei Castelli Romani, lungo la provinciale 600 che collega Velletri, Lariano, Artena e Colleferro. Un pezzo di agro laziale a sud di Roma dove viveva anche Willy Monteiro Duarte, pestato a morte ladel 5 settembre. (Continua...) Andando ...

Open_gol : Omicidio Willy, l’accoglienza infernale ai fratelli Bianchi in carcere: sputi e urla dai detenuti di Rebibbia - repubblica : “Due anni di terrore”: l’Arancia meccanica dei fratelli Bianchi - fanpage : I tre ora in carcere hanno paura e chiedono l'isolamento: - Emma02478820 : per la Ferragni è colpa della cultura 'Fassista' l'uccisione del povero giovane Willy ma la story instagram dei fra… - de_mico : RT @UnoFRAtanti: «Ma ora in carcere dovremo bere l'acqua di rubinetto?». I fratelli Bianchi in carcere chiedono acqua minerale, chiedono di… -