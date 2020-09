Fausto Coppi | il 15 settembre di 101 anni fa nasceva “il Campionissimo”

Leggi su newsmondo

(Di martedì 15 settembre 2020)il 151919 a Castellania. Ha duellato con Bartali, vincendo due Tour de France e cinque Giri d’Italia. E’ morto nel 1960. Oggiavrebbe compiuto 101ma la malaria se l’è portato via quando aveva appena 40, il 2 gennaio 1960. Il debutto con le due ruote a raggi Il Campionissimo, come sarà ribattezzato,infatti il 151919 a Castellania, in provincia di Alessandria. Gli studi non sono granché e appena tredicenne lavora effettuando consegne in bicicletta. A quindicicompra una Maino. Nonostante un fisico poco atletico e con una struttura muscolare fragile,...