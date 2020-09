cronaca_news : Embraco, arriva la svolta: produrrà motori per frigoriferi, nasce un polo tra Piemonte e Veneto… - StraNotizie : Embraco, arriva la svolta: produrrà motori per frigoriferi, nasce un polo tra Piemonte e Veneto - rep_torino : Embraco, arriva la svolta: produrrà motori per frigoriferi, nasce un polo tra Piemonte e Veneto [di OTTAVIA GIUSTET… -

La Repubblica

Nasce un polo per la produzione di 6 milioni di compressori per frigoriferi entro il 2024 , che comprende gli stabilimenti ex Embraco di Riva di Chieri, nel Torinese, e Acc di Belluno, in Veneto. L'in ...La produzione di sei milioni di motori per frigoriferi che verranno assemblati nello stabilimento dell’Acc di Mel, in provincia di Belluno. A partire dal 2022 con l’obiettivo di mantenere il perimetro ...RIVA DI CHIERI. Si chiamerà Italcomp la nuova società che nascerà dalla fusione tra la ex Embraco e la Acc di Mel. Un polo per la produzione di compressori, prevalentemente per la catena del freddo. È ...