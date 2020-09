Dall' Antitrust multa da 5 milioni a Poste | ingannevole la promozione sulle raccomandate

(Di martedì 15 settembre 2020) L'ha irrogato aItaliane una sanzione di 5di euro , il massimo consentitoa legge anche se non deterrente in rapporto al fatturato del gruppo pari nel 2019 a 3,492 miliardi...

L'Antitrust ha irrogato a Poste Italiane una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo consentito dalla legge anche se non deterrente in rapporto al fatturato del gruppo pari nel 2019 a 3,492 ...A comunicarlo è una nota dell’Antitrust, nella quale vengono spiegate anche le irregolarità ... Non solo, perché spesso il recapito viene effettuato con modalità diverse da quelle previste dalla legge ...L’Antitrust infligge a Poste italiane una sanzione da 5 milioni di euro per la posta non consegnata. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato motiva la sanzione, per l’importo massimo ...