Covid, "stop a doppio tampone negativo per fine contagiosità" (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - stop in Italia al doppio tampone negativo. A chiedere a Governo, ministro della Salute, Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus e istituzioni di abbandonare questo criterio - in base al quale "in Italia un paziente Covid-19 viene considerato contagioso finché per due volte il tampone dia esito negativo, con conseguenze spesso paradossali per la durata della quarantena" - sono gli scienziati del Patto trasversale per la scienza (Pts), che rilanciano l'appello arrivato qualche settimana fa dagli autori della pagina social 'Pillole di ottimismo', nel giorno in cui il Cts valuta la riduzione a 10 giorni della quarantena per i contatti. Da tempo l'Organizzazione mondiale della sanità "ha abbandonato questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) -in Italia al. A chiedere a Governo, ministro della Salute, Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus e istituzioni di abbandonare questo criterio - in base al quale "in Italia un paziente-19 viene considerato contagioso finché per due volte ildia esito, con conseguenze spesso paradossali per la durata della quarantena" - sono gli scienziati del Patto trasversale per la scienza (Pts), che rilanciano l'appello arrivato qualche settimana fa dagli autori della pagina social 'Pillole di ottimismo', nel giorno in cui il Cts valuta la riduzione a 10 giorni della quarantena per i contatti. Da tempo l'Organizzazione mondiale della sanità "ha abbandonato questo ...

