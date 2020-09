Coppa Germania | Toni Leistner aggredisce un tifoso | video

Leggi su panorama

(Di martedì 15 settembre 2020), difensore dell'Amburgo, al termine della partita contro la Dynamo Dresda, persa 4-1 dalla sua squadra, è andato in tribuna e ha aggredito undella sua ex squadra che lo stava insultando. Napoli Tifosi I tifosi del Napoli in festa dopo la vittoria dellaItalia. ...Napoli Festa VittoriaItalia Assembramento La gioia dei tifosi del Napoli per la vittoria dellaItalia ... episodio proteste rigore emre can conti juventus milan superbanti polemiche None