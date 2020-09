Campania, contagi in lieve risalita: oltre 130 casi in un giorno (Di martedì 15 settembre 2020) contagi in lieve risalita in Campania. Nelle ultime ore si registrano 136 contagi, è quanto emerge dal bollettino diramato alle 17 dall’Unità di Crisi regionale. Fortunatamente non si contano nuove vittime, che per il momento restano 452. Buone notizie sul fronte dei guariti: 60 persone sono guarite o state dimesse nella nostra regione. Campania, contagi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 settembre 2020)inin. Nelle ultime ore si registrano 136, è quanto emerge dal bollettino diramato alle 17 dall’Unità di Crisi regionale. Fortunatamente non si contano nuove vittime, che per il momento restano 452. Buone notizie sul fronte dei guariti: 60 persone sono guarite o state dimesse nella nostra regione.… L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

