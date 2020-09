Autoscontro in classe con i banchi a rotelle, il video diventa virale: ma ecco la verità (Di martedì 15 settembre 2020) Sta facendo il giro del web ed è diventato in pochissimo tempo virale un video in si vedono dei ragazzi in classe giocare e ‘divertirsi’ con i famosi e tanto criticati banchi a rotelle. Come se fossero in un luna park e stessero facendo un Autoscontro. Un video che ha suscitato polemiche e non poca indignazione. Gli internauti, ma anche tanti esponenti politici, non hanno perso tempo per attaccare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il Governo. In realtà, però, il video pubblicato sulla piattaforma TikTok risale a 3 anni fa. E’ del 2017, tant’è che i ragazzi a scuola – come si può notare – non indossano alcun dispositivo di protezione e non rispettano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) Sta facendo il giro del web ed èto in pochissimo tempounin si vedono dei ragazzi ingiocare e ‘divertirsi’ con i famosi e tanto criticati. Come se fossero in un luna park e stessero facendo un. Unche ha suscitato polemiche e non poca indignazione. Gli internauti, ma anche tanti esponenti politici, non hanno perso tempo per attaccare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il Governo. In realtà, però, ilpubblicato sulla piattaforma TikTok risale a 3 anni fa. E’ del 2017, tant’è che i ragazzi a scuola – come si può notare – non indossano alcun dispositivo di protezione e non rispettano ...

