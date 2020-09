Apple Watch | le nuove funzioni che forse non conosci per allenarsi

Leggi su gqitalia

(Di martedì 15 settembre 2020)è il più comodo alleato per tornare in forma dopo un’estate di strappi alle regole. La tecnologia può rivelarsi un prezioso alleato nella fase di rientro dalle vacanze, quando si fa strada il bisogno di ritrovare la forma fisica: che sia a casa o all’aperto, è il momento giusto per darsi da fare, magari con l’aiuto di una serie di(che magari non) di un dispositivo come, ideale per far tornare la voglia dianche in città e rendere meno stressante il ritorno alla vita di tutti i giorni.Temperature ancora estive, possibilità di approfittare degli ultimi giorni di ferie o dei weekend liberi, la città si ...