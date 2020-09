Zola: “Insigne e Mertens mi somigliano. Osimhen? Non dobbiamo dargli pressione” (Di lunedì 14 settembre 2020) Gianfranco Zola, ex di Parma e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sulla prima di campionato che vedrà affrontarsi proprio le due squadre. “Parma e Napoli sono state due squadre importanti per me. A Napoli ho imparato più di ogni altro posto dove ho giocato. A Parma mi son consacrato e ho raggiunto picchi di performance molto alti. Vedrò la partita con molta attenzione. Spero sia una bella gara. Non sarà facile indovinare il pronostico. Liverani e Gattuso prediligono giocare al calcio e questo rappresenta la voglia del calcio italiano di cambiare rotta a prescindere dalla squadra che alleni”. Su Osimhen: “E’ bravo ad attaccare gli spazi. Farà bene a Napoli ma non dobbiamo dargli pressione”. Su Insigne: “Mi somiglia ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Gianfranco, ex di Parma e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sulla prima di campionato che vedrà affrontarsi proprio le due squadre. “Parma e Napoli sono state due squadre importanti per me. A Napoli ho imparato più di ogni altro posto dove ho giocato. A Parma mi son consacrato e ho raggiunto picchi di performance molto alti. Vedrò la partita con molta attenzione. Spero sia una bella gara. Non sarà facile indovinare il pronostico. Liverani e Gattuso prediligono giocare al calcio e questo rappresenta la voglia del calcio italiano di cambiare rotta a prescindere dalla squadra che alleni”. Su: “E’ bravo ad attaccare gli spazi. Farà bene a Napoli ma nonpressione”. Su Insigne: “Mi somiglia ...

