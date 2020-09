Truffe SMS: come riconoscerle e quando scattano. I rischi dello smishing (Di lunedì 14 settembre 2020) Ben sappiamo che il reato di truffa è uno dei più subdoli, perché l’autore di questo illecito approfitta dello stato di inconsapevolezza della vittima, generato da quelli che la legge definisce “artifici o raggiri” all’art. 640 Codice Penale. La truffa infatti comporta l’inganno nei confronti della vittima, allo scopo di ottenere illegittimamente un vantaggio economico per sè o altri. In parole povere, il truffatore prospetta al truffato una visione della realtà non corrispondente al vero, per sottrargli risorse patrimoniali e trarne un profitto ingiusto. Oggi, con le moderne tecnologie, la truffa si è rivoluzionata, ed abbiamo quindi tecniche nuove per ingannare il malcapitato di turno. Qui di seguito vogliamo porre attenzione verso le Truffe sms, ovvero attuate tramite ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 settembre 2020) Ben sappiamo che il reato di truffa è uno dei più subdoli, perché l’autore di questo illecito approfittastato di inconsapevolezza della vittima, generato da quelli che la legge definisce “artifici o raggiri” all’art. 640 Codice Penale. La truffa infatti comporta l’inganno nei confronti della vittima, allo scopo di ottenere illegittimamente un vantaggio economico per sè o altri. In parole povere, il truffatore prospetta al truffato una visione della realtà non corrispondente al vero, per sottrargli risorse patrimoniali e trarne un profitto ingiusto. Oggi, con le moderne tecnologie, la truffa si è rivoluzionata, ed abbiamo quindi tecniche nuove per ingannare il malcapitato di turno. Qui di seguito vogliamo porre attenzione verso lesms, ovvero attuate tramite ...

É dall’oramai lontano 2018, che circolano voci di truffe Amazon via SMS. Dopo un break, pare che il fenomeno si sia riacceso. Nelle scorse ore, numerosi utenti si sono lamentati di aver ricevuto ambig ...

Sappiamo già che dobbiamo guardarci da email pericolose e da sms fasulli i quali sono la maniera più facile per cadere nella rete di phishing e di smishing che gli hacker di oggi tendono ai più disatt ...

